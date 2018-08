La 'pullita' de la hija de Terelu Campos a Laura Escanes, mujer de Risto Mejide

Desde que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, cumpliera 18 años y protagonizara la portada de una revista junto a su madre, no hay semana en que la joven no sea noticia por algo, directa o indirectamente.



Teniendo como actividad reconocida el ser una 'instagramer', la nieta de María Teresa Campos ahora va a convertirse en 'youtuber' para ampliar sus plataformas sociales como vía para generar más ingresos por publicidad.



Según recoge Exclusiva Digital, Alejandra se ha puesto ya a trabajar para ello ayudada por una amiga con el fin de que su debut sea un éxito, pero parece que ya se ha encontrado con el primer problema: el saludo con el que arrancar los vídeos y dirigirse a los que espera sean numerosos seguidores.



Si hay algo que define a un o una 'youtuber' es la forma de en dirigirse a sus fans. Por ejemplo Tamara Gorro tiene a su "familia virtual", Aless Gibaja comienza diciendo "¡Hola, bebés!", Dulceida saluda a sus "preciosos" seguidores , y Laura Escanes tiene unos miles de "bonitos".



A Alejandra no le gusta ninguna de estas fórmulas por varios motivos, porque no se identifica con esa forma de ver a los componente de su comunidad, concretamente habla de la manera y el tono que usan Dulceida y Laura Escanes. "Los que me conocéis sabéis que no soy de decir: "¡Hola, preciosos!" u "¡Hola, bonitos!".



No porque considere que hagan un mal trabajo las dos 'youtubers' sino porque, como ella misma se describe, "soy un poco especialita".



La hija de Terelu no va desencaminada aunque lo ha expresado de forma quizá desafortunada. Con sus palabras, ha venido a decir que su seguidores no son los mismos que los de Dulceida y Laura Escanes, ni siquiera en el tono.



Por eso ha pedido a sus propios fans y seguidores que le den alternativas de saludos. Las recomendaciones son de lo más variopintas, desde "malas hierbas", "fantasmas", "diablos", "panteras", "hijos del mal" o alguno con guiño a su pareja, Álvaro Lobo, como "lobitos, lobetes, lobos y lobas".



Finalmente, parece que le han convencido dos: "ovejas negras o baby darks"



Para nosotros demasiado 'in', 'frívolo' o 'rebuscado', le proponemos dos más sencillas: 'Hola amigos' 'Hola chicos'