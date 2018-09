Jennifer López se rompe un diente en el escenario al golpearse con un micrófono

La cantante y actriz Jennifer Lopez ha relatado a ETonline que una vez se partió uno de sus dientes frontales al golpearse con fuerza con el micrófono mientras actuaba en el escenario.

"Me he roto el diente con un micrófono. Oh, sí, he hecho tantas cosas en el escenario, pero siento que tengo ángeles que me cuidan cuando estoy actuando porque a veces hago cosas muy locas en mis shows".



"Esta es la razón por la que tengo hematomas todo el tiempo. Me me he roto los dientes en el escenario y aun así terminé el show. Como que, literalmente, me arranqué el diente y dije, ‘¡Oh!'", dijo la 'diva del Bronx' al medio citado anteriormente



Cuando sucedió "Fui detrás del escenario y pregunté: ‘¿Puedo terminar el show de esta manera?' ‘Sí, está bien. Es solo una pequeña rotura'. ‘¿O debo irme?' "



Según recoge Exclusiva Digital, finalmente Jennifer terminó su actuación y tras ello salio corriendo directamente al dentista.



Toda una artista