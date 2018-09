Espeluznante: Un niño se atraviesa la cabeza con un enorme pincho para carne y sobrevive

Xavier Cunningham, un chaval de 10 años de Missouri, Estados Unidos, se recupera satisfactoriamente después de que, tras ser atacado por unas avispas, cayera del árbol donde se encontraba encaramado con la mala fortuna de atravesarse la cabeza, desde la cara a la parte posterior del cráneo, con un enorme pincho de carne que estaba en el suelo



Lo que a en principio debería haber supuesto una muerte segura, no lo fue y, milagrosamente, el pincho pasó junto a su ojo, sin afectarle, así como tampoco al cerebro, la médula espinal y los grandes vasos sanguíneos que hay en la zona craneal, según informó el diario local "The Kansas City Star".



La angustiosa experiencia vivida por Xavier comenzó el sábado pasado por la tarde al ser atacado por unas avispas cuando estaba en casa en el árbol de su casa en Harrisonville, al sur de Kansas City. Al intentar esquivarlas, el niño cayó al suelo y comenzó a gritar de dolor. Su madre, Gabrielle Miller, corrió a ayudarlo. El espectáculo con el que se encontró era devastador y angustioso: su cráneo estaba atravesado por un pincho sobresaliendo de su cara.



Según recoge Exclusiva Digital, la señora Miller, con una gran sangre fía, lo primero que hizo fue tratar de tranquilizar a su hijo, quien le decía "Me estoy muriendo, mamá" mientras corrían al hospital local aunque, dada la gravedad de la situación, fue transferido al Hospital de la Universidad de Kansas, donde el director de neurocirugía endovascular Koji Ebersole evaluó la herida.



"Había una posibilidad de uno entre un millón de que el pincho pasará por donde ha pasado, a tan solo cinco o seis pulgadas de la parte frontal de la cara sin afectar a ningún órgano vital", dijo el doctor.



La situación se complicó cuando tuvieron que extraer el pincho de la cabeza ya que, al no ser redondo, mostraba bordes afilados y era necesario que saliera salir perfectamente recto. Si se hubiera torcido al extraerlo podría haber causado lesiones severas adicionales.



"Milagroso" sería una palabra apropiada para describir lo que sucedió, dijo Ebersole.