El ruinoso negocio de Victoria Beckham: Pierde 5.000 euros al día con su marca de ropa

Victoria Beckham ha conseguido que le hagan un hueco en la Fashion Week de Londres, donde mostrará los diseños más recientes de su marca VB.



Una firma que no va nada bien financieramente ya que, según recoge Exclusiva Digital, pierde diariamente 5.000 euros. Pero aunque a la ex Spice Girl no le va bien en su firma de ropa, en su conjunto de empresas, sobre todo relacionadas con la imagen y publicidad, Victoria y su marido David Beckham obtienen unos beneficios de más de 200 millones de euros al año.



Así que sus números rojos en su firma de ropa son una nimiedad y lo soluciona inyectando ella misma dinero de sus cuentas personales. De hecho ya ha desembolsado 15 de millones de euros para su nueva colección y mantener a flote su marca.



Recordemos que Victoria participa desde hace 10 años en la Fashion Week de Nueva York, y es la primera vez que lo hace en Londres