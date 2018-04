El zasca de Miriam Saavedra, novia de Carlos Lozano, a Rafa Mora: "Eres un cornudo y friki de mier**"

Miriam Saavedra, la novia o ya ex novia de Carlos Lozano, acudía a 'Sábado Deluxe' precisamente para romper públicamente con el defensor de la audiencia de 'Sálvame'

Durante la entrevista que mantenía con ella Jorge Javier Vázquez, la peruana estaba hablando de Carlos Lozano cuando arremetía con insultos contra Rafa Mora, según recoge Exclusiva Digital

"El me decía que recapacite, que por favor...(tos de Rafa Mora) ¡Que te calles la boca, que eres un cachudo. Tú si que lo has hecho mal, tú si que te has lucrado con tu vida privada. ¡Cachudo! y va a ser un cachudo toda tú vida.." decía Miriam