Oriana carga contra Mila Ximénez: "Su pasado no es como para juzgarme a mí de mala influencia"

Oriana Marzoli acudía este sábado al ‘Deluxe' para hablar sobre lo cansada que está de que algunos colaboradores de ‘Sálvame' opinen que es una mala influencia para Alejandra, la hija de Terelu Campos.

Durante la entrevista con los colaboradores, Rafa Mora afirmaba: "Hay gente que dice que eres una mala influencia para la hija de Terelu", según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital

Oriana: "Sí, lo ha dicho Mila por ejemplo"

Rafa Mora: "Y Terelu, Cuando Mila en directo más de una vez en directo, y lo hemos visto todos, le ha dicho ‘te lo dije, te lo dije Oriana

Oriana:

"Perdona, no es por nada pero yo a esa señora no la juzgo por su pasado ni por todo lo que haya dicho que me imagino no es un pasado súper blanco. Su pasado tampoco es hiperlimpio como para juzgarme a mí de mala influencia. Ella a mí ¿de que me conoce para decir que soy mala influencia?"