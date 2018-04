¿Pero quien se cree que es Belén Esteban para decir esto?

Lo de Belén Esteban a veces raya lo inaudito. La de San Blas se cree, o quizá a lo peor es verdad, que tiene el poder de tomar decisiones que no le corresponde, bien porque es la audiencia (en teoría) quien debe tomarlas, bien porque corresponden a estamentos de la dirección de Mediaset España.

La colaboradora de ‘Sálvame', de quien en los comienzos del programa allá por el 2009 Jorge Javier Vázquez dijo (con todo el cachondeo del mundo) que era la "copresentadora" y ella se lo creyó, pretende dictar sentencia con sus comentarios.

Ya en verano del 2010 la madre de Andrea Janeiro hizo una campaña desde el plató del programa de La Fábrica de la Tele para que despidieran a una conocida periodista, y al final lo consiguió. En otras ocasiones ha ejercido presión contra algunos colaboradores puntuales con los que no se llevaba bien para que no fuera diciendo que si iban ellos, ella no estaría en ‘Sálvame', según recoge JLM en Exclusiva Digital

Y lo más reciente lo hemos visto este sábado en el ‘Deluxe' donde la de Paracuellos ha hecho comentarios como:

"El jueves me voy a encargar de que expulsen a Romina"

Un comentario otalmente inadmisible, y por el que nos preguntamos ¿pero quien se cree que es Belén Esteban? o este otro comentario: "Maria Lapiedra es una estafa" o también este "En Supervivientes hay cuatro moscas, Romina, Fernando, María Jesus y Joao". Según reflejan los tuits que subió el programa ‘Sábado Deluxe' durante su emisión

.@BelenEstebanM: "El jueves me voy a encargar de que expulsen a Romina", ¿apoyáis a Belén? #bodavivientes

También tuvo palabras para su ex compañera de programa Raquel Bollo e Isabel Pantoja cuando estaba Anabel Pantoja como vivió el concierto de Kiko Rivera en Sevilla:"Yo sabéis que aprecio a Raquel pero tengo que ser sincera y decir que yo lo de ayer lo vi una exageración total. De no hablarse a lo que vimos del baile...Yo espero que no se moleste pero lo vi muy exagerado"Un zasca repartido a dos ente la tonadillera y la ex colaboradora de ‘Sálvame'