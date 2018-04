Alejandro Albalá rompe con Sofía Suescun de manera contundente

Alejandro Albalá llegaba a Honduras el jueves pasado para romper su relación con Sofía Suescun tras los continuos acercamientos y tonteo de la concursante de 'Supervivientes' con Logan.

Albalá lo tenía muy claro desde que salió de Madrid para comunicar su decisión a quien fuera ganadora de 'Gran Hermano 16' , y la reacción de Sofía, como todas las que hemos visto hasta ahora, ha sido un clamor pero sus lagrimas y arrepentimiento no han conseguido hacer de idea a quien hasta ahora era su novio

"Tenias ganas de venir a verme o solo quería explicarte " preguntaba Sofía a Alejandro, quien le respondía

"Explicarme. No puedo confiar en un apersona que hace esto. Si haces esto aquí ¿qué haces fuera?. Tú no puedes venir aquí a faltar el respeto. ¿Pero tú quien eres, coño para falta el respeto a nadie?"

"No tiene sentido nada de lo que he hecho" decía entre lagrimas Sofía . "No pienses ahora lo que tenías que haber pensado antes haciendo el tonto. "Si no hubiese cámaras habrías tenido algo con Logan" contestaba Alejandro . "He defraudado a todo el mnudno, no se que cojones he hecho" se lamentaba Suescun

Entre sollozos, lágrimas y gritos de rabia se quedaba Sofía Suescun al comprobar, tras pasar toda la noche con Alejandro Albalá y este retirarle el brazo con el que le quería abrazar, que su relación de tres meses con el exmarido de Isa Pantoja estaba completamente rota., según publica Exclusiva Digital

Tras pasar la noche juntos, Sofía regresaba junto a sus compañeros hecha un mar de lágrimas al comprobar que había perdido a Alejandro Albalá.



Horas después de amanecer juntos, Alejandro ha continuado con la misma decepción hacia Sofía y recalcaba sus argumentos en 'Conexión Honduras': nada ni nadie le harían cambiar de opinión

En su despedida Sofía ha querido dejar claro a Albalá su arrepentimiento y su interés por arreglar una relación que estaba rota en mil pedazos, pero Alejandro lo tenía muy calrao desde que salió de Madrid y ya no había marcha atrás mostrándose muy duro, a la vez que coherente al decir adiós a Sofía

Por otro lado la relación de Sofía Suescun con Logan en 'Supervivientes' ha quedado totalmente rota y, mientras Sofía despotrica sobre Logan e intentaba recuperar a Alejandro, el concursante está totalmente dispuesto a "reconquistar" a su compañera de reality.

Ya se sabe que una mancha de aceite con otra se tapa