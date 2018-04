Laura Pausini saca del armario públicamente a Toñi Moreno

Laura Pausini es una artista con mucha vitalidad y sus entrevistas no dejan indiferentes a nadie, y si no que se lo pregunten a Pablo Motos.

Este domingo la cantante italiana visitaba el plató de ' Viva la vida' y con su naturalidad, que principalmente le viene dada por tener otra lengua materna y a veces no ser muy consciente de lo que dice o pregunta en otro idioma, creaba un momento bastante incómodo a Toñi Moreno, presentadora del programa.

Presentadora e invitada se lo estaban pasando genial contando confidencias, anécdotas, bromas. Daba la impresión que las dos tenían muchas cosas en común a pesar de la aversión de Pausini hacia las Géminis (sigo del Zodiaco que por cierto es Toñi Moreno), según recoge Exclusiva Digital

En un momento de la conversación Toñi confesaba a Laura que sentía envidia de su vida. "Tienes todo lo que yo quiero, sabes cantar y tienes un hijo. El marido no, el marido para ti", decía la presentadora. Entonces venía la pregunta indiscreta de Laura "¿A ti te gustan las mujeres?". Momento en el que la presentadora se quedaba estupefacta.

Tras cambiarle el color de la cara a rojo carabinero y estar durante unos segundos sin saber que decir se levantaba de su asiento haciendo gesto de querer abandonar el plató diciendo: "ahora todos los titulares van a ser: 'Laura Pausini saca a Toñi Moreno del armario' y no". "No me gustan las mujeres, me gustas tú", volvía a decir la presentadora para salir airosa de la pregunta.

Laura, que no terminaba de entender a qué venía tanto revuelo se disculpaba porque daba la impresión de que había revelado algún tipo de secreto. Toñi ha contestado: "no, si no me importa".

De todo el mundo es conocida la condición sexual de Toñi Moreno, algo por lo que no entendemos por qué le crea ese rubor que se diga abiertamente