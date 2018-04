Maria Lapiedra tira la toalla y abandona 'Supervivientes'

La concursante María Lapiedra ha decidido tirar la toalla y abandonar ‘Supervivientes' porque echa mucho de menos a sus hijas ('Supervivientes': María Lapiedra y Adrián Rodríguez dan detalles de su noche de sexo).

La incertidumbre sobre el estado de sus pequeñas y haber sido expulsada por la audiencia pero quedándose en al árbol junto a Mayte y Melissa, han provocado que la ex actriz porno solicitase el abandono voluntario a pesar de los intentos de su novia Gustavo Gonzalez por convencerla y recapacitase su decisión, según recoge Exclusiva Digital

"No puedo más sin mis hijas. Lo he intentado, he sido valiente pero no puedo más. Lo siento pero nos vemos en Madrid. Se todas las consecuencias pero no hay dinero que valga para no estar con mis hijas"