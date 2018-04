Mila pone a parir a Terelu, de quien dice es "indefendible", y se monta un gran escándalo

Mila Ximénez tiene una posición muy clara respecto al protagonismo mediático que ha tomado Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, a raíz de que protagonizara la portada de la revista HOLA dos semanas antes de cumplir la mayoría de edad.

Mila afeaba en 'Sálvame' la tranquilidad y pasividad que Terelu demostraba y la hija mayor de María Teresa Campos reaccionaba, aunque lo hacía muy en plan Zen, pero ante lo iracunda que estaba la ex mujer de Manolo Santana, la situación terminaba en bronca entre las colaboradoras de 'Sálvame'.

Terelu decía no haber visto ni vivido nada de lo sucedido, pero cuando Mila le afeaba su pasividad y decía haber defendido a su hija, comenzaban los problemas: "¿Que tú has defendido a mi hija?", preguntaba Terelu; "lo que es indefendible eres tú", replicaba Mila.

Estas palabras hacían que Terelu se sintiera cuestionada como madre y su amiga lo negaba: "tú sabrás lo que haces con tu vida, si dicen que tienen que sentarse para pagarse los estudios viviendo como vives... a mí se me caería la cara de vergüenza", reprochaba Mila y Terelu negaba que esa información fuera cierta, según informan en Exclusiva Digital

La bronca transcurría de la siguiente manera:

"Parece que lo he pasado yo peor que ella. Me he enfrentado con gente, he intentado defenderla y ahora la veo aquí sentada con esa...'no yo no he visto nada, yo no me he pronunciado en nada, no, no, no, no, yo noooo'. A mí es un tema de mi hija y me sale sangre de los ojos de mirar lo que está pasando, Terelu. No convenzas a la gente de que no te importa nada de lo que está pasando porque no me lo creo, porque si es así yo a ti no te conozco" decía Mila Ximénez