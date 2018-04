Gustavo González abatido por el abandono de María Lapiedra en 'Supervivientes'

Hizo todo lo que pudo. Habló con ella durante largos minutos para que recapacitara y cambiara de opinión, pero todo fue inútil. María Lapiedra había tomado la decisión irrevocable de abandonar 'Supervivientes' y por tanto su participación en Honduras en el reality de Telecinco.

Gustavo Gonzalez se encuentra abatido, desolado y muy triste al no haber sido capaz de convencer a su novia para que continuara concursando. María afirmó que necesita ver a sus hijas pero todo apunta a que pudiera ser otro el motivo de su deserción, según recoge Exclusiva Digital

"Tengo la sensación de que es un fracaso también mío porque no supe dar con el toque para revertir esa decisión. Me siento muy mal, muy triste por ella"

Ha afirmado Gustavo González en 'Sálvame', sin embargo sus compañeros de programa piensan que el abandono de la ex actriz porno se debe a que era consciente de que no daba juego y ha utilizado como excusa no tener resuelta su situación familiar.