A Belén Esteban ya no le funciona su prepotente arrogancia

"El jueves me voy a encargar de que expulsen a Romina". Así se expresaba Belén Esteban el fin de semana pasado en ‘Sábado Deluxe' en referencia a la concursante de ‘Supervivientes' que estaba nominada disciplinariamente tras su altercado con Saray Montoya.



Una declaración de la colaboradora de Telecinco a todas luces inadmisible como recogía JLM en su artículo de opinión en Exclusiva Digital del 8 de abril que titulába: ¿Pero quien se cree que es Belen esteban para decir esto?".



Pues en esta ocasión tenemos que decir a la "copresentadora" de ‘Sálvame' que ha quedado retratada para todo el mundo como la persona que fue y ya no es, es decir la individua que era utilizada para hacer audiencia contando por los platós de la cadena de Fuencarral sus cuitas personales, en lo que denominaron "Belenazos" y que ahora sobrevive aún de aquello pero está en fase de pasar al ostracismo. Solo se mantiene por su conflicto con Toño Sanchís y de vez en cuando algún toque reincidente al mundo familiar de Ubrique, pero la prepotencia, arrogancia y chulería con la que arremete para intentar hacer el mal creyéndose que es alguien en Telecinco ha pasado a la historia.



La prueba de que la madre de Andrea Janeiro ni pincha ni corta en la cadena de Mediaset y que debería ser dueña de sus silencios y no esclava de sus palabras, ha quedado patente este jueves. Romina Malaspina que aparentemente contaba con todo en su contra para ser la primera expulsada definitiva de ‘Supervivientes', no solo no fue expulsada sino que incluso superó la primera eliminación en La Palapa para no ir al Árbol de los expulsados de donde al final resultaría eliminado definitivamente Fernando Marcos



Pero es que además de eso, la concursante argentina no está nominada esta semana por lo que de momento la quedan unas cuantas semanas de concurso.



Por tanto ha quedado en evidencia que Belén Esteban hace ya tiempo que llegó a conseguir su ‘Principio de Peter', es decir alcanzó su nivel máximo de incompetencia, y en Mediaset España lo saben, lo único que ocurre es que de momento hay un contrato en vigor que Vasile va a respectar pero que con el tiempo se irá diluyendo hasta que esta mujer desaparezca del día a día televisivo en la programación de Telecinco