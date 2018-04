Diego Arrabal: "Me tuve que ir de 'Sálvame' por mi enfrentamiento con Belén Esteban"

Diego Arrabal visitaba este sábado el plató de 'Viva la vida' y contaba por vez primera vez el motivo por el que tuvo que abandonar 'Sálvame'.



Aunque Arrabal no era un colaborador de los que podríamos denominar de 'a diario', si eran frecuentes las visitas al programa de las tardes de Telecinco del veterano fotógrafo, según cuentan nuestros amigos de Exclusiva Digital



Diego explicó que Toño Sanchís le temía, motivo por el cual consiguió que Belén "le echase" de 'Sálvame'.

"Ese manejo que tenía Toño sobre Belén, que yo me acuerdo que en aquella época le hacía muchos reportajes a Belén, que si en un crucero, que si en el Caribe. y yo siempre le decía a Belén, yo en aquel momento trabajaba en 'Sálvame' hasta tal punto que me tuve que ir, yo me tuve que ir de 'Sálvame' por el confrontamiento que tenía directo con Belén, pero ¿Porque´? pues porque Toño estaba ahí malmetiendo, porque yo siempre se lo decía a Belén 'Belén, tienes un topo' y ella '¡No no!' claro Toño estaba detrás y le decía 'este miente, este miente, tú que tienes fuerza en este programa intenta que este tío se vaya'. Y efectivamente, lo consiguió porque yo me fui. A mí no me echó nadie porque yo me fui, pero porque él no quería que realmente se destapara todo el entramado que él tenía alrededor. Porque una cosa es esto que se ha podido demostrar, los contratos pero ¿cuántos chivatazos entre comillas ha dado él de Belén Esteban con los que se ha lucrado? Viajes, operaciones, Esto es supergrave. Pero ya no es solamente cosas bonitas, porque yo soy tu representante y a lo mejor puedo filtrar que vas al parque, pero ¿que te sometan a una operación y que te cojan con la cara totalmente demacrada? ¿Vender eso también?"