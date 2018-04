Miriam Saavedra: "En una noche tuve 20 orgasmos con Carlos Lozano"

Miriam Saavedra, la ya ex novia de Carlos Lozano, ha confirmado este sábado al someterse al PoliDeluxe que el presentador ha sido el hombre con el que más ha disfrutado sexualmente y el polígrafo le ha dado la razón. ¡Y no sólo eso! La peruana ha contando cómo tuvo una noche hasta 20 orgasmos con Carlos, el que, según ella, calza bien de cintura para abajo.



"Ha tenido que tocarme un español, no lo se es el único español...todo la proporción... A parte que con Carlos descubrí que era multiorgásmica" afirmaba Miriam Saavedra

"Pero de cuantos orgasmos estamos hablando", preguntaban los colaboradores





"Muchos, 15 o 20 en una noche...lo hacíamos varias veces...No había horas...terminábamos de comer y ya nos poníamos. Los dos somos muy fogosos y muy intensos"

Contestaba la peruana, según ha recogió Exclusiva Digital





"Yo se lo conté y se asustó un poco. Investigamos que era multiorgásmico..." añadía Miriam mientras todos en plató se reían





BelenRo: "Yo no he tenido 20 orgasmos en mi vida"



Miriam: "Y aparte la proporción...todo es importante"