Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión 2014, confiesa que es portadora del VIH

Tom Neuwirth, ganador de Eurovisión en 2014 como Conchita Wurst, ha revelado que es portador del VIH, y ha explicado que la razón por la que lo confiesa ahora es por la amenaza de su ex pareja de hacerlo público.

"Ha llegado hoy el día de liberarme para el resto de mi vida de una espada de Damocles: desde hace muchos años tengo VIH"

Escribe el Tom (Conchita Wurst) este domingo en su cuenta de Instagram, según informan en Exclusiva Digital

Esta información "es irrelevante para la opinión pública, pero un ex amigo me amenaza con hacer pública esta información privada, y yo no le daré a nadie el derecho de causarme miedo e intentar de esta manera tener influencia en mi vida", añade el cantante austriaco.

Conchita resalta que, al fin y al cabo, es mejor que una información así sea dada a conocer por "uno mismo", antes que otros la divulguen.

"Espero dar ánimos a otros que estén en situaciones similares y haber dado un paso más en contra de la estigmatización de las personas que se han infectado, ya sea a través de su propio comportamiento o sin culpa propia"

La cantante asegura estar en tratamiento médico desde hace tiempo y que el deseo de evitarle la angustia y preocupación a su familia fue una de las razones por las que hasta ahora no había revelado públicamente su enfermedad "Hubiese preferido haberles 'ahorrado' preocupaciones por el estado del VIH de su hijo, nieto y hermano", explica Wurst.



"Estoy más fuerte, más motivada y liberada que nunca. ¡Gracias por vuestro apoyo!", dice la cantante de 'Rise Like a Phoenix', tema con el que triunfó en el 59º Festival de Eurovisión.