La mujer de Francisco llama "cagada" y "fraude" a María Lapiedra

María Lapiedra entraba en el plató de 'Supervivientes' este domingo 15 de abril y seguía diciendo y acusando a Francisco de tener una doble cara y de decir cosas por las que podrían hasta echarle del concurso. A Paca, mujer de Francisco, no le gustaba nada las cosas que decía la ex actriz porno de su marido y pedía vídeos que demostrasen lo que estaban diciendo, recoge hoy Exclusiva Digital

María Lapiedra: "Hay muchas cosas que hablar y antes cuando le han preguntado a Fernando quien era la persona más falsa del concurso, yo creo que se ha equivocado porque no conoce a Francisco y seguro que si le conociera hubiera que era Francisco el más falso"

Paca: "Tú lo que tienes que hacer es hablar de tu paso por el concurso, de lo que has hecho en el concurso que bajo mi punto de vista ha sido un fraude, dejar de columpiarte ya hablando de mí marido porque ni tienes ningún pábulo para hablar de él ni de nada. No has hecho nada ni tienes nada que contar...(Paca es interrumpida constantemente por Maria Lapiedra) eres una maleducada. Vamos a ver que no te voy a dar ningún minuto de gloria, que puedes decir de mi marido todo cuanto quieras porque grabado no tenemos ni un solo vídeo. Podéis mentir hasta la saciedad. Solo te diré que está haciendo un concurso digno y tú has abandonado porque eres una cagada"