La mujer de Francisco podría tomar medidas legales contra María Lapiedra y Sofía Suescum

María Lapiedra y Sofía Suescum dicen que habrían escuchado unas polémicas palabras de Francisco durante su participación en ‘Supervivientes'. En varias ocasiones han amenaza que podrían contarlo y hasta Gustavo González parece saber de qué se trata. Parece que podría ser algo tan grave que podría constituir un delito y Kiko Hernández le ha contado a Paca, mujer de Francisco, el contenido de estas conversaciones



Kiko: "La tormenta gorda la vamos a tener aquí. Se está liando una gorda con Sofía Suescum, María Lapiedra, Gustavo González y Doña Paca, mujer de Francisco. Se está liando una fuera del concurso que no te puedes imaginar. La advertencia que le hice ayer a Paca surgió efecto. Me llamó y le dije lo que se está diciendo de su marido. Se pudo a llorar y casi no puedo entrar a ver la obra de Jorge. Y esta mañana estaba dudando entre ir al Juzgado de Guardia o ir a sus abogados. Ha decidio ir a sus abogados y estos han tomado una decisión"