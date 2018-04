Antonio Tejado a sus compañeros de 'Sálvame': "¿¡Por qué sois tan cerdos!?"

En unas declaraciones a 'Sálvame', la exnovia de Antonio Tejado decía tener "20.000 bombas" sobre el colaborador pero Candela rectificaba en directo y sus palabras hacían dudar al resto el equipo del programa de La Fábrica de la Tele.

Belén Esteban creía ver una especie de pacto o acuerdo entre Tejado y Candela porque les había escuchado hablar en publicidad, Mila Ximénez pedía al sobrino de María del Monte que dejara sus chulerías y un comentario de Kiko Hernández terminaba con la paciencia del colaborador que se iba del plató quejándose de traición., según recoge Exclusiva Digital

Antonio Tejado y su novia, Candela, han roto su relación tras dos años juntos. Parecía que la ruptura había sido de mutuo acuerdo, pero Candela lo negaba en ‘Sálvame'. En unas declaraciones al programa, definía a Antonio como celoso y afirmaba que ella tomó la decisión de romper, además caer la amenaza de que tiene "20.000 bombas" de su ex pareja

Pero este martes Candela entraba en directo por teléfono en el programa y cambiaba de opinión. La joven negaba que hubiera "bombas", se justificaba diciendo que estaba "en caliente" y a Belén Esteban empezaba a sonarle mal la historia.

La de Paracuellos gritaba:

"Creo que Antonio y tú habéis llegado a un acuerdo porque te ha llamado cien veces".

Candela lo negaba y Antonio también, con cara de disgusto. Él le daba las gracias a Candela por sus palabras, Mila Ximénez le llamaba pelota y la pullita con la que le ha contestado su compañero ha desatado el enfado de la colaboradora: "te puedo cubrir, pero chulerías ni una".

La tensión en el ambiente iba subiendo y un comentario de Kiko Hernández, destapando que Antonio ya sabía que su ex quería entrar por teléfono ha terminado con la paciencia de Tejado.

"¿Por qué sois tan cerdos?"

Decía Tejado levantándose de su asiento y quitándose el micro: "Me han prometido que no iban a decir nada y me han traicionado" añadiendo que "me han tirado cosas a la cara que me han dicho que no me iban a tirar".