"Carta abierta a Belén Esteban y Toño Sanchís" por Pepa Jiménez

Quien os ha visto y quién os ve. Belén Esteban y Toño Sanchis, Toño Sanchis y Belén Esteban, tanto montaban, montaban tanto. La persona que decías era como tu hermano te ha salido rana Belén, más bien embutido en forma de 'chorizo' a tenor de lo que ha dictaminado un juez en sentencia no recurrible.



Tu querido representante Toño Sanchis, el mismo que te hizo de chofer el día de tu boda llevándote en su Mercedes 350 CLS, la persona que después de llamarme tú un día agobiada pidiéndome que por favor hablara con Rosa Clara para que te hiciera tu traje de novia, se metió por medio y lió la mundial involucrando a Ana Rosa Quintana para que te lo hicieran deprisa y corriendo en cualquier sitio, con el consiguiente respiro que tuvo mi amiga la excelente diseñadora de no tener que hacerte el traje ya que no eras el perfil habitual de las clientas de su prestigiosa marca, tu generador de contratos, bolos, galas, programas, montajes, sartenes y zapatos, resulta que te estaba engañando, y no con otra que eso hubiera dado igual, sino que se quedaba con tu dinero.



Dicen que la vida es muy justa y que hay un ‘Karma' para el que lo único que hay que tener es paciencia, y años para vivirla y poder ver como quien hace el mal es recompensado de la misma forma. Pues bien, después de casi 8 años estoy viendo como la vida os está devolviendo todo el daño y mal que me hicisteis y que comenzó un viernes 6 de agosto del año 2010 en ese programa cloaca de la televisión que es ‘Sálvame Deluxe'



Como muy bien sabes Belén, aunque la gente cree y piensa lo contrario, tú y yo nunca hemos sido amigas, de hecho nunca nos tomamos un café juntas ni hemos quedado a comer o cenar, pero desde que apareciste en televisión me posicioné de tu lado creyendo ver en ti a una apersona desvalida a la que le hacían la vida imposible los de Ubrique. Grave error por mi parte, ingenua como de costumbre. Todo lo contrario de lo que María Patiño, que cuando estaba en Antena 3 no resaltaba nada bueno tuyo y sin embargo desde su desembarco en Teelcinco, bebe los vientos por tí



Así y durante más de 10 años, estuve defendiendote siempre que se hablaba de ti en los programas de televisión en los que yo colaboraba, por entonces en todos los que había de crónica social (no lo que se emite ahora que es puro despojo de tentadero), granjeándome en más de un ocasión enfrentamientos con personas que tras el paso del tiempo me han demostrado que son, humanamente, mucho mejores que tú.



Pero en el año 2010, cuando yo colaboraba en todos los programas de Antena 3 en los que había crónica social o mal llamada información del 'corazón', me di cuenta de cómo eras y en ese momento dejé de defenderte a ultranza para pasar a informar de la realidad, fuera buena o mala, te viniera bien o mal. Claro, esto molestó a tu entorno y sobre todo a tu ex amigo del alma Toño Sanchis y ahora enemigo número uno.



A partir de ese momento, primavera del 2010, comencé a ser una persona molesta para tus intereses. Una persona que hablaba sin censura, eso sí, sin decir nunca nada sobre tus adiciones, de todos conocidas por entonces, ya que eso forma parte de la intimidad de una persona y allá cada uno lo que quiera hacer con su cuerpo, pero sin la condescendencia y ocultación de información que te pudiera resultar perjudicial, como había venido haciendo hasta entonces, algo que posteriormente tú misma reconociste.

Lo que ocurrió después, a partir del 6 de agosto del 2010, casi todo el mundo lo sabe y ya lo sentenció el Tribunal Supremo condenando a La Fábrica de la Tele y Mediaset España, por lo que no lo voy a volver a contarlo, pero aara el que tenga interés, en el siguiente vídeo se puede ver y oír lo que me hicisteis y mi respuesta.

Aquella maniobra tramposa, en la que intervinieron desde tu amigo Sanchis (del que no voy a comentar nada, la gente ya ha visto como es y cuando acabe este culebrón con Belén pasará a mejor vida mediática) , hasta el director de producción de Telecinco Leonardo Baltanás (que dio el visto bueno a la nauseabunda operación ‘derribo a Pepa Jiménez'), pasando por el moroso Kiko Matamoros, el condenado a prisión Kiko Hernández, la retocada Mila Ximénez, la ahora exhibidora de su vida privada Terelu Campos presentando el programa del día de autos (degradada a colaboradora y que de gracias de momento) los directores de programas de La Fabrica de la Tele, Carlota Corredera, Raúl Prieto y Josep Tomas y obviamente Oscar Cornejo y Adrian Madrid, propietarios junto con Mediaset España de La Fabrica de la Tele, propició que no haya vuelto a trabajar en televisión.



Trabajar en televisión, algo que para mí era un medio y no un fin ya que desde finales de 1979 ejercí mi trabajo de periodista de crónica social en Agencias, colaborando con las principales revistas del país y otras cabeceras importantes de fuera de España.



Casi ocho años en los que no he pisado un plató de televisión, salvo en alguna ocasión en Telemadrid. Casi ocho años hace que tengo una butaca preferente para ver como cada día os despellejáis en ‘Sálvame', y no lo sé porque vea el programa, que me repugna, sino porque a través de las redes sociales veo y leo como os atizáis continuamente. Casi ocho años en los que estoy viendo vuestro deterioro, en los que cuando no son condenas judiciales, son otros tipos de problemas los que os afectan prácticamente a todos los que protagonizasteis mi linchamiento público con mentiras y falacias.



Casi ocho años que marcan lo que serán nuestros próximos siete años según los ciclos de la vida. Mientras tanto, yo sigo en mi butaca preferente disfrutando cada día más de la vida