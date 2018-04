Laura Pausini horrorizada: “Lo has hecho muy mal y has escrito cosas que me avergonzaron”

Juan Diego, conocido artísticamente como Juanchotutata, es un joven de 24 años que viene de El Salvador y es rapero: "El rapero que más me gusta soy yo", aseguraba, y tanto es así que cantó un tema suyo: ‘Pan con nutella'.



La actuación del salvadoreño en 'Factor X' fue bastatne mala por lo que pidió que le permitieran repetirla, pero lógicamente el jurado no le dejó y directamente pasaron a la votación, según recoge Exclusiva Digital



El primero en valorarlo fue Fernando Montesinos: "Juanchotutata, has metido la pata, es un no puro y duro". Laura tampoco se cortaba nada: "Lo has hecho muy mal, has escrito cosas que me avergonzaron y para mí es un no".



Con lo oído hasta ese momento el concursante afirmó que no le importaba lo que le dijeran porque le gustaba lo que hacía y Risto Mejide terminó rematándole: "Si no te importa lo que opinamos no vengas aquí y menos me va a importar decirte que no y hasta nunca". Sin escuchar si quiera el voto de Xavi se marchó diciendo a Jesús Vázquez que "no se puede con esas personas, bro".

