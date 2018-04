Tras el adiós de Carlos Lozano, 'Sálvame' ficha a su ex Miriam Saavedra

Hace unos días Carlos Lozano abandonaba su colaboración como defensor de la audiencia en 'Sálvame' al no poder soportar la tormentosa relación que mantiene con su ex mujer Mónica Hoyos, su ex novia Miriam Saavedra, así como el odio que se dispensan entre ellas y que se lo estuvieran poniendo en imágenes cada vez que acudía al programa.



Pues bien, este miércoles Miriam Saavedra se incorporaba como colaboradora de 'Sálvame'. Parece que al programa le ha faltado tiempo contratar a la peruana y seguir tratando su relación con Lozano.



La ex novia de Carlos Lozano entraba en el plató saltando literalmente y no bajando las escaleras. Miriam Saavedra tardaba milésimas de segundo en ocupar su nueva silla como colaboradora de 'Sálvame' y su estallido de alegría provocaba que el micro saliera despedido. La modelo peruana dejaba a todos atónitos con su arrolladora energía y Mila Ximénez ha acabado gateando en el suelo y acordándose de quien nunca pensó que se acordaría en un plató: ¿¡dónde está María Lapiedra!? informa Exclusiva Digital.



Pero esto era solo el principio, Miriam pedía que pusieran música de salsa y se ponía a bailar mientras el compañero de sonido intentaba colocarle nuevamente el micro. La exultante nueva colaboradora daba las gracias por la oportunidad, besaba el suelo del plató como si fuera el Papa para demostrar su agradecimiento y ante semejante torrente de energía, Mila Ximénez pedía un Lexatin... Las bromas de su nueva compañera no le han hecho ninguna gracia a Miriam, que decía esperar "más educación".



Esta pullita hacía que Mila se agarrara a su silla para acabar en el suelo gateando. Pero Miriam no se quedaba atrás e imitaba a su compañera con idéntica actitud: "ya está bien tía, te respeto mucho por tu trayectoria pero ya vale", se quejaba Miriam y, de repente, Mila se ha acordado de alguien a quien nunca pensó que echaría de menos en plató: "¡¿dónde está María Lapiedra?!"