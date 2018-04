Saray Montoya carga brutalmente contra Fernando: "Has sido un racista y un dictador"

Fernando Marcos llegaba al plató de ‘Supervivientes' tras ser expulsado por la audiencia la semana pasada. Ahí se encontraba con Saray Montoya, quien fuera expulsada disciplinariamante y que estaba esperando a la pareja de Mayte Zaldivar para echarle unos cuantos ‘piropos'' a la cara



La gitana diseñadora de moda, que fue expulsada por agredir a Romina, no tardaba mucho en arremeter brutalmente contra él:

"Has sido un racista y un dictador. Además de ser la más mala persona que me echado nunca a la cara. Prepárate porque el concurso que me diste tú en la isla te lo voy a dar yo a ti aquí y ahora. Abróchate el cinturón porque despegamos".



Unas palabras que la pareja de Mayte recogía para contestarle de manera relajada.

"¿Ya has sacado tu personaje de plató?, le decía con una una ligera sonrisa para continuar "¿Te quedas tranquila? Porque a mí al menos no me han echado por agresión".



Comentario que tenia su respuesta por parte de Saray como si de un partido de tenis se tratase, según recoge Exclusiva Digital :"A ti te ha echado la gente porque no te ha podido ver".



Jorge Javier Vázquez preguntaba a Fernando por qué creía que el público lo había expulsado: "A ciencia cierta no sé nada, son todo suposiciones que me hago. Pero yo creo que es que a la gente lo que le gusta es esto -señalando a Saray- y yo fui a 'Supervivientes' a sobrevivir. Así que no sé".



Elia, una de las hijas de Mayte Zaldívar, intentaba mediar haciendo una reflexión sobre la naturaleza de este concurso: "Creo que la gente debería valorar más la supervivencia y que no se consintiesen ataques ni otro tipo de comportamientos que no son buenos para nadie".