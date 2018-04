Anabel Pantoja declara la guerra a Sofía Suescum "Eres bazofia como la madre que te parió"

La continua actitud provocadora, que es más acoso, además de la continua falta de educación e insultos de Sofía Suescum hacía todos los concursantes de ‘Supervivientes' y su entorno familiar va a dar mucho que hablar y horas de programación de Telecinco cuando la que fuera ganadora de 'GH16' regrese a España.



Los despectivos comentarios que ha hecho hacia Chabelita Pantoja han provocado que Anabel Pantoja explote y le ha enviado un claro mensaje a la concursante de 'Supervivientes' a través de su cuenta de Instagram explicativo pro si solo y que anuncia guerra (con toda razón, lo de Sofia Suescum es inaceptable y debería hacer sido expulsada disciplinariamente)

"Prepárate para tu vuelta. Te vas a arrepentir de referirte a mi sangre. Sin escrúpulos. Eres bazofia como la madre que te parió. Sucia. Mala. Vomitiva. Envidiosa. Egocéntrica".

Esas han sido las palabras que Anabel ha dejado escritas en las redes después de la serie de comentarios que vertió Sofía sobre el hijo de su prima Isa Pantoja, según recoge Exclusiva Digital.



La falta de respeto de Sofia comenzó ya hace días cuando esta insultaba directamente a Chabelita diciéndole a María Lapiedra, tras haber tenido una gran bronca con Alberto Isla: "Hombre la chica da penilla. Yo creo que los chicos se le acercan solo por el interés. Tú y yo porque estamos buenillas, pero ella... Igual con la luz apagada. Como haya algún reflejo y veas que es ella...".



Sofía, como siempre que Jorge Javier Vázquez le da una reprimenda, acabó disculpándose con la hija de Isabel Pantoja (truco que tiene aprendido para lugar echar en cara que a todo el mundo que pide perdón cuando se equivoca) pero no tardó en volver a la carga.



Su mala relación con Alberto Isla viene de lejos y esta semana se ha aliado junto a Sergio para atacar al ya marido de la hija de Isabel Pantoja. Los dos le dijeron que si estaba en el programa era por su relación con Isa e incluso Sofía llegó a decirle: "Te han llamado porque le has hecho un bombo a Chabelita".



Pero el término 'bombo' no hacía ninguna gracia al presentador de 'Supervivientes', que la corregía en el acto, ni mucho menos a la prima de Isa que ya parece que se está preparando para cuando Sofía vuelva a España.