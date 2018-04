Así han sido los enfrentamientos de Oriana y Gahona en 'Supervivientes'

Esta edición de 'Supervivientes' tiene dos escenarios muy diferentes y a la vez protagonistas, por un lado la isla donde conviven los concursantes y por otro el plató de los programas (tres noches a la semana) donde conviven y participan otro tipo de fauna y donde se dirimen en muchas ocasiones temas que no tienen nada que ver con el concurso.



Entre esta fauna, dicho con todo cariño, nos encontramos con dos mujeres completamente diferentes, tanto en edad como en forma de ser y pensar, la pizpireta Oriana Marzoli y la pareja de Chiquetete Carmen Gahona.



Cada semana los martes en 'Supervivientes: Tierra de nadie', estas mujeres hacen gala de su relación amor odio. El programa sabe que dan juego y por eso las sienta juntas. Desde que comenzó el programa de supervivencia el pasado mes de marzo, no ha habido dia en que Oriana y Carmen hayan hecho alguna de las suyas, según resumen nuestros compañeros de Exclusiva Digital



Ya el primer día que coincidieron comenzaron los rifirrafes entre ellas. Las dos colaboradoras acabaron a gritos y con Carmen zarandeando y tirando de los pelos a Oriana, aunque fuera de broma tras Oriana llamarla "abuela" y decirle que no tenía edad para llevar faldas cortas como ella.



El siguiente encontronazo tuvo lugar la semana siguiente, al decirle Oriana a Carmen que le estaba "poniendo negra": "¡Pero si es tonta del culo...!", añadió la locuaz Oriana, recibiendo un manotazo en el brazo



Y la semana siguiente ¿qué pasó? pues más de lo mismo: Carmen acabó azotando literalmente a Oriana porque esta se quejó de que la andaluza le estaba escupiendo en la cara al hablar... y la otra, ni corta ni perezosa, la acusó de haberle eructado en el oído: "Es que ha sido para abrir un paraguas, lo juro", señalaba Oriana, por lo que Carmen agarró a la rubia, la tumbó sobre sus piernas y empezó pegarle azotes en el culo...



Pero en aquella gala hubo otro numerito porque al presentador, Jorge Javier Vázquez, se le ocurrió decir que "Oriana es tan pequeñita que tú, con ese tamaño, la podrías parir ahora". Carmen se levantó las faldas y metió debajo la cabeza de Oriana: "Vamos a intentarlo. ¡Métete!", le dijo la de Chiquetete sin cortarse un pelo.



Y llegábamos al martes de esta semana en el que Oriana acabó enseñando las tetas cuando Carmen quiso saber si llevaba o no sujetador. Efectivamente, y a pesar de que Oriana intentó ser rápida para taparse no lo llevaba... y todos pudimos ver la Oriana en su esplendor