Más violencia verbal en 'Sálvame': "No lo mato aquí en directo de milagro"

Este sábado acudía al 'Deluxe', Dulce, la niñera de Chabelita Pantoja.



De todos los que siguen la información social o de la familia Pantoja es conocida que La relación entre Alejandro Albalá, el ya ex marido de la hija de Isabel Pantoja, y Dulce nunca ha sido buena.



Han sido numerosos las acusaciones y desencuentros, que ambos han tenido dentro y fuera de los platós de televisión, segun recoge Exclusiva Digital



Telecinco los reunía en ‘Sábado Deluxe' para seguir explotando la animadversión que se tienen y ante la pregunta de Jorge Javier de si se hablaban o no, ella contestaba que no "no lo mata de milagro".



Jorge Javier: "Ah, que no os habláis"



Dulce: "¿Yooo? No lo mato aquí en directo de milagro"



Albalá: "Un poco de respeto ¿no?"