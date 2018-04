Pipi Estrada a Rafa Mora: "La incultura siempre se había vivido como una vergüenza..."

Pipi Estrada no mantiene lo que digamos una buena relación con ‘Sálvame' y algunos de sus colaboradores. Algo que el cronista deportivo deja patente con cierta frecuencia en las redes sociales a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.

Pero Pipi tiene muy buen ojo a la hora de elegir el blanco donde apuntará su dardo. En esta ocasión se ha servido de un pequeño monólogo de Jesús Quintero, hablando de la incultura en España que parece ir como anillo al dedo, según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital

La publicación del vídeo va acompañada del siguiente mensaje:

Este mensaje es para q los frívolos directores de Sálvame y se lo pongan al sospechoso personajillo Rata 🐀 Mora. Ver y escuchar con atención, es la terrible realidad de un país todavía llamado España

El monólogo de ‘El loco de la colina' dice lo siguiente:



"Siempre ha habido analfabetos, pero la cultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. De no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los perores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura"