Que se preparen los Bancos, Belén Esteban va a por uno de ellos

Belén Esteban se ha venido arriba tras haber ganado en los Tribunales la demanda que interpuso a quien fuera su representante artísticos Toño Sanchis.



Dentro del tour que está haciendo por los programas de Telecinco, este domingo acudía al plató de 'Viva la vida'.



La de Paracuellos parece que lo tiene claro, imaginamos que asesorada por su o sus abogados. Ella no va a quedarse callada por nada, ni nadie. Después de que su entrevista en ‘Sábado Deluex' fuera más un ‘Belenito' que uno de sus otrora 'Belenazos', por el dato de audiencia que hizo, y donde respondió atacando a todas las acusaciones a Toño Sanchís, ahora, la que en su día bautizaron como ‘princesa del pueblo' se ha marcado un nuevo objetivo:

"Voy a demandar al banco que llevó a cabo la gestión".



La prima hermana de Toño Sanchís, Mariola, llamó durante la última entrevista de Belén Esteban y decidió felicitarla por su victoria en los juzgados. Mariola trabajaba junto a su primo y según parece fue consciente de las irregularidades que se estaban cometiendo, como recoge la web de T5. Belén agradeció mucho ese gesto. Sin embargo, las consecuencias son que un hermano de Toño y otro primo han amenazado a esta Mariola según le confesaba Belén a Toñi Moreno y recoge Exclusiva Digital.



Ahora Belén no teme por su oscuro pasado. La madre de Andrea Janeiro habló de la peor etapa de su vida. "Mis compañeros me dijeron que como siguiera así me iba a morir", dijo a Toñi Moreno, cuando presuntamente en ese momento su exrepresentante estaba cometiendo las irregularidades que posteriormente le llevarían a juicio. Según ella, fue durante ese año cuando más dinero le faltaba e, incluso, manifiesta que recibió una parte del dinero para comprar su silencio.



Lo único que se le olvidó contar a la de San Blas y que la presentadora no le preguntó por ello fue la cantidad de personas a las que ha humillado, vilipendiado y hundido profesionalmente durante el tiempo que tuvo a Sanchís como representante y por lo que ingresó unas importantes sumas de dinero....