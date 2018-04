Sofía se cepilla a Hugo en 'Supervivientes' mientras le llama "pedazo de gilipollas"

La gala de 'Supervivientes' de este domingo que presenta Sandra Barneda comenzaba con rumores, que ya se habían encargado de difundir en otros espacios de Telecinco, sobre la posibilidad de que Sofía Suescum hubiera mantenido relaciones sexuales con otro concursante el día de la evacuación por la tormenta.



Mayte Zaldívar era quien disipaba las posibles dudas afirmando que ella, junto al maestro Joao, escucharon ruidos muy característicos de una relación íntima en la habitación donde se encontraban Sofía y Hugo, según informan nuestros amigos de Exclusiva Digital



La contundencia por parte de Mayte Zaldívar de esta afirmación hacía montar en cólera a Alejandro Albalá que se encontraba en plató. A gritos añadía que, aunque ya no están juntos, lo ve todo una estrategia y aseguraba: "Es todo una mentira y una auténtica vergüenza".



Todo esto solo nos confirma algo que pensamos desde el comienzo de esta edición de 'Supervivientes', la cabeza de Sofia Suescum es muy ilógica en su forma de actuar. Si es verdad lo que dice Mayte Zaldivar, no se entiende como la concursante se pasa el tiempo agrediendo verbalmente a su ex noviete Hugo al que le califica de esta forma: "¡Pedazo de gilipollas, muerto de hambre!".



Desde que llegara a la isla el ex de Sofía, Hugo Paz, no ha habido tregua. Los enfrentamientos entre ellos han sido continuos; los comentarios por parte de Hugo a Alejandro Albalá o las numerosas broncas por las cuentas pendientes del pasado han dejado reproches de Sofía a Hugo muy duros: "Me la pegaste una tras otra por tu ansiedad de follar".



Lo cual quiere decir que ¡Objetivo conseguido! por parte de la productora que realiza el casting. Hay que meter concursantes discordantes que generen polémica. Lo del nombre conocido o famoso es lo de menos