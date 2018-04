Bestial pelea entre madres en un parque de bolas de Huelva

El parque New Jungla Cafetería Parque de Diversión familiar de Huelva se preparaba este pasado lunes para celebrar un cumpleaños. Lo que no esperaba es que fuera a ser protagonista de lo que ocurrió. En sus 10 meses de vida, el establecimiento no había vivido nada parecido.



Rocío Ramblado, dueña del local, abrió el local a las 16:00 y comenzaron a llegar las primeras madres y padres con sus hijos. Según publica el "Diario de Huelva", la propietaria estaba tomando nota a una familia para una reserva cuando vio cómo dos mujeres hablaban en un tono más alto de lo habitual y se señalaban con el dedo. Uno de los maridos de las mujeres implicadas trató de mediar en la discusión, pero poco a poco la situación fue tomando otro caríz y se les fue yendo de las manos. Antes de que la dueña pudiera reaccionar, las dos implicadas comenzaron a pelearse, a tirarse de los pelos, según informa Exclusiva Digital



La dueña pulsó el botón de alarma y activó el sistema de videovigilancia. La pelea cada vez era más multitudinaria y gente que pasaba por la calle entraba para intentar separar a los pendencieros padres, pero todo era inútil. A pesar de que había 13 niños que niños presenciaron la violenta escena y varios de ellos sufrieron ataques de ansiedad, los adultos, dentro de su irracionalidad, cada vez iban a más. Desmontaron las patas de las mesas, se lanzaron vasos de cristal, las propias mesas y hasta los taburetes.



La situación no se empezó a calmar hasta la llegada de la Policía que tuvo que separar a los cerca de 30 contendientes en la pelea, a la vez que ayudaban a atender a los heridos -entre ellos, uno de los menores-, alguno de los cuales tuvo que ser trasladado a un hospital.



El balance final fue de seis heridos y numerosos daños materiales en el local. La policía investiga ahora lo sucedido y está analizando las imágenes del circuito de videovigilancia para tratar de esclarecer los hechos e identificar a los culpables.