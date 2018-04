Alberto Isla confiesa como gastó 300.000 euros en 6 meses

'Supervivientes' además de ser un reality de supervivencia algo 'sui generis', es una auténtica mesa camilla de cotilleos e intimidades en la que los concursantes suelen explayarse contando episodios de sus vidas personales.



Este martes, en Superviviente: Tierra de Nadie', los espectadores de Telecinco se enteraban se algo que sucedió en la juventud /más aún) de Alberto Isla,



El concursante, y actual novio de Isa Pantoja, no dudaba en hablar abiertamente de dinero mientras estaba en el mar junto a ¡Francisco e Isabel. "Yo es que cuando amigos míos me decían que no tenían dinero para salir un fin de semana les decía '¿Cómo que no tienes dinero para salir? Toma, mil euros'.



Revelaciones a las que no podían dar crédito el cantante y la directora de oficina bancaria que se quedaban boquiabiertos. Pero esa no era el único comentario que hacia respecto a este tema: "Cogía y empezaba a tirar dinero en el coche". Una declaración que ha provocado que el cantante lo comparara con el 'Gran Gatsby'. Alberto seguía diciendo: "Yo llegaba a Versace y me compraba las camisetas más feas que había, pero siempre y cuando fuesen las más caras". Lo peor de todo es que con este ritmo de vida y estas extravagancias, el joven se gastó 300.000 euros en menos de seis meses. Y la pregunta que se hacen nuestros compañeros de Exclusiva Digital es ¿De donde obtuvo esa cantidad?



No cabe duda de que Alberto Isla es uno de los firmes candidatos a alzarse como vencedor de esta edición de Supervivientes y por tanto llevarse los 200.000 euros del premio del reality menos la cantidad que se lleva ese socio que tenemos todos los españoles que se llama Agencia Tributaria. Si fuera así la pregunta que nos hacemos es ¿Habrá aprendido la lección y será más cuidadoso con el dinero o terminará haciendo lo mismo que cuando tenía 19 años?