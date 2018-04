Belén Esteban revela que participó en 'GH VIP' por exigencia de Telecinco

Hace ya tres años que Belén Estaban se proclamaba vencedora de la tercera edición de 'Gran Hermano VIP'.



Ahora, tras haber ganado en los tribunales a su ex representante Toño Sanchis, la colaboradora de 'Sálvame' parece que se siente liberada para hablar de algunos temas que hasta ahora había callad, bien por discreción, bien porque no era el momento de contarlo.



Este martes, uno de los debates de la tarde en 'Sálvame' giraba alrededor del cantante Francisco y de los motivos que le habrían llevado a aceptar concursar en 'Supervivientes'. La mayoría de colaboradores que habitan en el programa de las tardes de han vivido la experiencia de participar en un 'reality': Kiko Hernández (GH), Mila Ximénez (Supervivientes), Anabel Pantoja (Supervivientes) y, como no, está, Belén Esteban, que contaba por primera los motivos que la empujaron a entrar en la casa de Guadalix,recoge Exclusiva Digital



Mientras que la sobrina de Isabel Pantoja fue a Honduras buscando una "experiencia vital" irrepetible, Mila afirmaba que sopesó todos los pros y contras y, sobre todo, si le resultaba rentable. "Pedí 30.000 euros a la semana para ir a Supervivientes", ha reconocido, pues si no se lo daban, "perdía dinero" y no iba.



Aunque la madre de Andrea Janeiro al principio parecía no querer contar el por qué de su participación en el reality de convivencia, al final lo dijo claramente

"Sí, fui porque la cadena me lo pidió. Ya lo he dicho"

Por lo que dejó intuir, a la de San Blas no le apetecía nada encerrarse en una casa con personas como Olvido Hormigos, defensora a ultranza de Toño, que fue representante de ambas, y con la que chocó desde el minuto uno. Belén Esteban afirmó que estaba "muy a gusto" en su trabajo, pero que Telecinco se lo pidió y sintió que no se podía negar.