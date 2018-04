Jorge Javier Vázquez se va a #0 y compite consigo mismo

Paradojas de la Televisión, este martes Jorge Javier Vázquez competía consigo mismo al ser entrevistado por Andreu Buenafuente en 'Late Motiv' el programa que el catalán tiene en el canal #0 de Movistar+.

Mientras presentaba en directo en Telecinco 'Supervivientes: Tierra de Nadie', la cadena de pago emitía la entrevista grabada al presentador de 'Sálvame'.

Vázquez y Buenafuente se sentaban juntos por primera vez en un plató de televisión. Un auténtico duelo de 'egos' en el que ambos lucieron profesionalidad y sentido del humor. El presentador de Telecinco reconocía nuevamente que 'Sálvame' es la piedra angular de su carrera y como no podía ser de otra forma hablaba de Belén Esteban de la afirma estar muy orgulloso y de la relación que mantiene con ella, han recogido nuestros compañeros de Exclusiva Digital

Andreu preguntaba al de Badalona cómo es la de San Blas en las distancias cortas ya que él no ha tenido la oportunidad de cruzarse nunca con ella.

"Es una persona a la que quiero muchísimo, tiene una viveza increíble, con inteligencia emocional. Es muy divertida y puedes confiar en ella. Llevamos muchos años trabajando juntos y hemos pasado por diferentes fases" "Para mí, lo que ha hecho ella... puede que no sea ejemplo de nada pero la he visto en una situación muy dramática y ver que ha salido de ahí y que lleva una vida normal con su pareja me da mucha alegría".

Andreu Buenafuente confesaba a Jorge Javier que él no podría presentar un programa como 'Sálvame' porque sus colaboradores "están siempre muy cabreados. Vamos, yo no los invitaría a mi boda". Un comentario que Vázquez ha recogido para confesar por qué adora trabajar en él: "Estudié filología hispánica y me gustaban mucho las novelas de Galdós y lo que sucede en ese plató tiene mucho que ver con ellas: amores, adulterios, sueños... Lo que me gusta es verlo como si fuese una novela. Pero la gracia que tiene es que todo lo que sucede es verdad".