Mª Patiño y Gema López atizan a María Lapiedra: "¡Que se ponga a currar!"

a incontinencia verbal de María Lapiedra hace que continuamente cree polémicas donde no debería haberlas. En la exclusiva que daba esta semana a una revista del corazón, la ex actriz porno criticaba a Gema López y a María Patiño, compañeras desde hace muchos años de su novio Gustavo González quien decía: "No sé por qué busca enemigos donde no los hay", lo que no conseguía hacer a sus amigas que restaran importancia a las declaraciones...



En su última entrevista, María Lapiedra fantasea con su boda con Gustavo González y parece que en sus planes de invitados para el evento no cuenta con las amigas del colaborador de ‘Sálvame':

"Sin la Patiño y esa gente, le dije que si ella iba, yo no iría, no son tan íntimas amigas, son compañeras de trabajo"



Desde el plató del programa el Gustavo dejaba claro que considera amigas a sus compañeras e intentaba restar importancia a las palabras de su chica, pero las aludidas no estaba por la labor, según recoge Exclusiva Digital



"No sé por qué busca enemigos donde no los hay", decía Gustavo y Gema López contestaba: "Creo que necesita buscar temas para que nosotros contestemos". Sin embargo, la periodista ha tomado una decisión:

"no te lo voy a dificultar más Gustavo, estoy cansada de tropezar con la misma piedra"



La cara de Patiño era un poema y lo decía todo: "que la gente se ponga a currar y no los demás, que luego la que ingresa es ella ¡A trabajar!"



En la entrevista, María habla de su relación con Gustavo y niega que, como se dice, haya frenado su frescura: "ningún hombre me ha hecho cambiar". También confiesa que fantasea con su boda, a la que iría vestida "de marfil" porque ya sería su tercer enlace. A este ritmo superará a Zsa Zsa Gabor



La ex superviviente dice que vivirán entre Madrid y Barcelona y será en casa de ella, aunque Gustavo haya afirmado que no le gustaría vivir donde ha vivido con su exmarido. "No puedo cambiar de casa y de hipoteca cada vez que tenga un novio nuevo" dice Lapiedra