Raquel Mosquera evacuada urgentemente de 'Supervivientes'

Raquel Mosquera sufrió una indisposición tras el esfuerzo físico que realizó en el juego de recompensa del sexto 'Supervivientes: Tierra de nadie', teniendo que ser atendida por el equipo médico del programa, quienes le recomendaron muchos líquidos y hacer reposo, algo que la peluquera se saltó ya que al día siguiente, para no preocupar a nadie, estuvo pescando, estuvo cuidando el fuego, cocinando hasta que no pudo más y volvió a encontrarse ahora peor, con mareos, vómitos y la tensión muy baja.

Este débil estado de salud de la concursante hizo el equipo médico de 'Supervivientes', tras atenderla en la playa, decidiera su evacuación para someterla a análisis, hidratarla y darle algo de comida. Además Mosquera llevaba 14 días sin ir al baño, lo que provocaba un mal funcionamiento general de su cuerpo, según informa Exclusiva Digital.

Jorge Javier Vázquez recalcaba a los familiares de Raquel y la audiencia que la superviviente se encuentra mucho mejor y para demostrarlo conectaba en directo con la concursante evacuada que se estaba en la Cabaña Presidencial recuperándose.

"La preocupación os la quito ya mismo, gracias a Dios estoy mejor, he mejorado bastante. Tuve un bajón de tensión pero con los cuidados del equipo hoy, ya me ves, estoy como una rosa. Estoy mejor, tanto que me hubiese gustado estar allí en la Palapa y hacer las pruebas