Alejandro Albalá tontea con una chica "Alta, joven y rubia" colaboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Un nuevo rumor acaba de aparecer en ese universo televisivo que conforman los programas ‘Sálvame', ‘Supervivientes' y ‘Gran Hermano' en el que no hace falta tener una formación universitaria ni de FP, ni de grado medio para formar parte del mismo (lo que no quita que algunos la tengan)



Según Carolina Sobe, actual colaboradora de ‘Supervivientes: Tierra de nadie', el programa que emite Telecinco noche de los martes, y cuyo merito, que conozcamos, para aparecer en televisión es haber sido concursante de 'Gran Hermano 2011', parece que existe un tonteo entre dos colaboradores de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Se trataría por un lado de Alejandro Albalá, ex novio ya de Sofía Suescum (concursante de la actual edición de Supervivientes) con la que cortó su relación desplazándose hasta Honduras para decírselo a la cara, y otra colaboradora del mismo debate que es "Alta, joven y rubia". Para más pistas solo hay que ver el programa y hacer descartes, informa Exclusiva Digital



Por otro lado Sobe opina que Francisco es un "mamarracho" (bonito calificativo para un profesional de la canción) y que Alberto Isla va a ser el siguiente expulsado.



Individuos e individuas con este perfil de frivolidad son los que hacen la televisión actual en algunas cadenas.