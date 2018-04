Brad Pitt se vengará de Harvey Weinstein tras esperar más de 20 años

mediados de los años 90, un joven Brad Pitt juró que se vengaría. Su novia por entonces, Gwyneth Paltrow, aun no se había consagrado como estrella de Hollywood y el todopoderosos productor Harvey Weinstein intentó aprovecharse de ella. La acosó e, incluso, intentó acostarse con ella



Paltrow, angustiada, le contó lo sucedido a su novio Pitt que no dudó en enfrentarse a Weinstein cara a cara dándole algún que otro puñetazo y amenazándole, pero debió frenar su furia por motivos obvios.



Ahora, más de dos décadas después, el actor ha encontró la mejor forma de vengarse y hacerle pagar sus deleznables actos al productor de Hollywood: llevará al cine la historia de sus numerosos y escalofriantes abusos sexuales.



Para ello, los derechos sobre la cobertura del diario The New York Times del historial de acoso y abusos sexuales del productor de Hollywood fueron adquiridos por Plan B, productora que creó el actor Brad Pitt y ha producido los largometrajes "12 Years a Slave" y "Moonlight", y por Annapurna Pictures, fundada por Megan Ellison, compañía detrás de "Zero Dark Thirty" y "Phantom Thread", informó este viernes el Times.



La película estará basada en la cobertura sobre la conducta sexual de Weinstein que hicieron las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, un trabajo que este año fue reconocido con un premio Pulitzer. El premio fue compartido con el periodista Ronand Farrow, que también destacó por su cobertura del escándalo ligado al comportamiento de Weinstein, recoge Exclusiva Digital.



A Weinstein lo acompañaban rumores de acoso sexual desde hacía veinte años hasta que The New York Times y el Yorker lograron reunir una serie de notas en octubre pasado con testimonios de personas que destapaban el historial de abusos del productor.



Docenas de antiguos y actuales empleados detallaron acuerdos económicos extrajudiciales con al menos ocho mujeres, entre ellas la actriz Rose McGowan.



La cobertura del Times, junto con la de The New Yorker, llevaron al nacimiento del movimiento global "Me Too", que ha denunciado la mala conducta sexual de hombres con poder en diversas industrias.