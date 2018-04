El extraño y desconcertante casting de “Bailando con las estrellas”

Televisión Española no para con los talents y además de 'Masterchef', 'Masterchef Celebrity', 'Maestros de la costura' y 'Operación Triunfo' ahora está dando los últimos retoque a 'Bailando con las estrellas', el programa basado en el famoso 'Dancing with the stars', que produce Gestmusic para el Ente Público y que no deja de ser el mismo programa que en su día emitieron con el nombre de 'Mira quien baila', que si no hay cambios de última hora estrenarán el próximo mes de mayo.

El programa, que cuando llevaba el nombre de 'Mira quien baila', reunía a concursantes muy conocidos, parece que en el casting de esta adaptación del formato internacional no tiene muy claro el target o nivel del famoso.

Así las cosas nos encontramos con concursantes famosos y conocidos por su trabajo profesional como es el caso de Gemma Mengual o Pablo Ibáñez (El Hombre de Negro), a otros desconocidos para el gran público como el humorista Manu Sánchez, la youtuber Patry Jordan o Javier Hernanz novio de Mireia Belmonte, o la friki Topacio Fresh y el arribista Pelayo Díaz (recién acabada su colaboración con Telecinco) o con la guinda de Amelia Bono, hija de Jose Bono, informa Exclusiva Digital.

Un casting que como decimos parece trata de compensar algunos cahés de los participantes y que huele a bajón de presupuesto.

No podemos confirmar que estos sean todos los concursantes del programa ya que tenemos conocimiento de algún otro que tendría firmado un precontrato con Gestmusic para su participación, tal es el caso de un tal Alberto Santana, ex concursante de 'Supervivientes' en Telecinco en el 2015.