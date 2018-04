Fernando Marcos, recibe amenazas de la comunidad gitana tras su vuelta de la isla

Fernando Marcos, pareja de Mayte Zaldivar, fue en el primer concursante expulsado de ‘Supervivientes'. Durante su paso por el concurso tuvo algún enfrentamiento con Saray y Raquel Mosquera y, según él mismo ha confirmado, ahora seguidores de sus dos compañeros en Honduras le están amenazando. "Me están llamando racista, maltratador y dictador sin sentido y sin pruebas", ha comentado la pareja de la ex mujer de Julián Muñoz.

Fernando se ha convertido en objetivo de algunos 'haters' que le intimidan en las redes sociales. El propio Fernando se lamenta de ello:

"Me dicen cosas como que si me ven en la calle, me parten la cara". "Se están diciendo barbaridades de mí. He eliminado muchos comentarios porque me resulta muy desagradable. Hay muchos comentarios que viene de parte de la comunidad gitana, se nota por los apellidos y porque en sus perfiles especifican que son de esta etnia. Estos en concreto son especialmente agresivos e imagino que vendrán por parte de los seguidores de Saray"