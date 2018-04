El representante de la Republica Checa en Eurovisión, herido de gravedad en el primer ensayo

Mikolas Josef es uno de los favoritos para ganar Eurovisión, pero ahora su actuación está en peligro. El joven representante de República Checa sufrió una aparatosa caída al realizar un salto mortal en la coreografía de su canción, ‘Lie to me', y se lesionó gravemente el cuello, informa Exclusiva Digital

El checo fue trasladado al hospital pero su estado empeoró conforme pasaban las horas. Él mismo lo contaba a través de Instagram a sus seguidores:

"Puedo confirmar que me lesioné durante el ensayo y la situación empeoró después de varias horas. Ni siquiera puedo caminar ahora. Regresé del primer hospital y ahora me dirijo a otro. Gracias por todos sus mensajes y oraciones, todos estamos haciendo todo lo posible para que me levante pronto"