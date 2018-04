La mujer de Gustavo González estalla ante la desgradable situación que está viviendo

Toñi, la mujer de Gustavo ya no puede más, está harta y ha decidido tomar medidas drásticas ante una situación nada cómoda para ella. Según indican en la revista SEMANA fuentes cercanas al entrono del exmatrimonio, Toñi habría decidido tomar medidas drásticas en relación con el proceso de divorcio. Distanciarse, alejarse, abandonar la casa donde vivió muchos años con su marido, pedirle una mayor responsabilidad con su familia y exigirle la mitad de su patrimonio.

Las imágenes que veíamos de Gustavo paseando con María Lapiedra y las hijas de esta han terminado con la aparente infinita paciencia que le quedaba a su exmujer. "Quiere que ejerza de padre, no sólo de padrastro", señalan a la revista mencionada anteriormente.

"Toñi está viviendo una situación muy dura. Ademas de enterarse de una infidelidad que se ha alargado durante 8 años, se ha enterado toda España. Ha vivido entregada al cuidado de sus hijos y su familia. Merece empezar a pensar un poco en ella misma".

Los que conocen a la mujer del colaborador de 'Sálvame' la definen como desinteresada, noble, organizada... "Toñi ha sacado a sus hijos adelante con un enorme coraje. No es fácil estar casada con un paparazzi, que a veces, por motivos de trabajo, come en Madrid, cena en Marbella y desayuna dos días después en México. Cuando Gustavo cubría las giras de Rocío Jurado, por poner un ejemplo, era ella quien cargaba con todo el peso de la casa, además de su trabajo. Tiene derecho a empezar a vivir, a cuidarse, quererse, mimarse...".

La persona que ha contado a Semana la decisión que ha tomado Toñi, asegura también que aunque ella intenta procura no enterarse de lo que su ex marido y la ex actriz porno cuentan en televisión, al final siempre le llegan comentarios. Sobre este particular el paparazzi tiene un grave problema con María, puesto que no deja de hablar de Toñi. El fotógrafo, durante su última aparición en el Deluxe, ya lo reconocía: "No la puedo defender, me deja sin argumentos. Yo no he hablado de su exmarido... La que está fallando es ella. Mi exmujer es maravillosa, muy trabajadora, no ha sido una mantenida, no me consentía nada. María, de tanto repetirlo, se cree esa historia".