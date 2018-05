Pamela Gidley, actriz de 'Twin Peaks' y 'CSI', es encontrada muerta en su casa

Pamela Gidley, la actriz que interpretó a Teresa Banks en 'Twin Peaks: Fire Walk with Me', fue encontrada sin vida en su domicilio el pasado 16 de abril, aunque la noticia se ha hecho pública este lunes 30 de abril por su familia.



El cuerpo de la intérprete, que tenía 52 años, fue hallado muerto en su residencia de Seabrook. Texas, desconociéndose hasta el momento las causas de su fallecimiento, informa Exclusiva Digital.



La muerte de Gidley fue anunciada el domingo en un obituario. La Policía local investiga los hecho



Gidley interpretaba a la joven prostituta Teresa Banks en 'Fire Walk with Me', la precuela de Twin Peaks en la pantalla grande, dirigida por David Lynch y estrenada en 1992



También tuvo un papel importante en CSI, interpretando a la antropóloga forense Teri Miller. Fue parte además de series como The Pretender, Skin, Tour of Duty y Strange Luck.