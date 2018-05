A '¡HOLA!' no le gusta el apellido Matamoros y se lo suprime a Laura

No sabemos si es a la revista ¡HOLA! a quien no le gusta el apellido Matamoros por ser uno de sus portadores mediáticos mas conocidos persona non grata o adecuada para el perfil del lector de la amable revista o si ha sido Laura, la hija de Kiko Matamoros, quien haya dado instrucciones al semanario de crónica social para que no lo escriba, pero lo cierto es que en los reportajes que publica la veterana revista semanal del cuore se refieren a la hija del excolaborador de 'Sálvame' como Laura M. Flores, eliminando o prescindiendo del apellido Matamoros, y haciendo solo referencia a su tía Mar Flores como personaje famoso, tal y como podemos ver en la siguiente captura de la citada publicación con la que ha dado la noticia de que Laura ha sido madre.

En cualquiera de los dos casos resulta curioso ver como obvian un apellido que se hizo conocido hace ya 20 años en Telecinco por Coto Matamoros, a quien le siguió su hermano Kiko Matamoros, pero que precisamente no es glamour lo que transmite, algo de lo que se precia la amable revista del saludo, como la denomina el veterano Jaime Peñafiel quien fuera redactor jefe de ella, según recoge Exclusiva Digital.





El pasado mes de julio del 2017 ya publicábamos un artículo donde hacíamos referencia al ninguneo del apellido, algo que parece se ha convertido en instrucción clara de la publicación a la que en sus tiempos de gloria se le denominó 'La Biblia del corazón'.