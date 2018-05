Mila Ximénez da un repaso épico a Gustavo González: "¿Quién me habla de dignidad? ¿Tú?"

Tras la entrevista que realizó una de las revistas semanales del cuore a Mila Ximénez y Terelu Campos en las que las dos colaboradoras de 'Sálvame' parecía que llegaban a un punto de reconciliación y en la que confesaban lo duro que es para ella trabajar en el programa de las tardes de Telecinco por lo que están dejándose en el camino, Gustavo González criticaba a la hija mayor de María Teresa Campos por esa reconciliación con la ex mujer de Manolo Santana a la que ha criticado durante años, recoge Exclusiva Digital.



Los comentarios del novio de la ex actriz porno María Lapiedra provocaban a Mila Ximénez, que pedía con cara de pocos amigos a Gustavo que no dé lecciones a nadie:

"Te oí hablar de dignidad, de amor propio, meterle ‘zascas' a Terelu y la pregunta es: "¿quién habla de dignidad? ¿Tú? ¿Tú que te has hecho dos polis uno de tu novia y otro tuyo arrastrando a tu familia? tú que te has vestido de gnomo y has venido de rodillas ¿dignidad de qué?"

Por otro lado también tenía palabras para Antonio Montero, amigo de Gustavo y ex colaborador de '¿DEC?':

"Mira a mi no me es más rentable llevarme mal con Terelu porque no tengo dos cachés, uno si me llevo bien y otro si me llevo mal. Cobro lo mismo. vamos lo mismo que tú cuando ponías a parir a tu mujer en Twitter. Mira chavalín si a mí algo me sobra en este programa es protagonismo, tengo ya el culo 'pelao' de hacerlo, pero porque me lo curro"

Al final tampoco es nada nuevo en el contenido de 'Sálvame', plató que cada tarde nos regala lo más granado de la mala relación que mantienen los colaboradores entre sí.