Raquel Bollo en la ruina tras ser embargada por su su exrepresentante

Parece que no todo son buenas noticias para Raquel Bollo, de la que hace unos días conocíamos que dejaba el cortijo en el que vivía y se mudaba a un chalet de lujo en por el que pagará 2.000 euros mensuales de alquiler, según citan algunos medios, ya que Pepa Caballero, su ex representante ha hecho unas declaraciones que ponen en evidencia la situación económica por la que atraviesa a la ex colaboradora de 'Sálvame'.

Caballero comentó en 'Socialité' que la ex mujer de Chiquetete le debe hasta 30.000 euros y que le ha ganado tres juicios. Pepa Caballero confirma que ha embargado su nomina de 'Viva la vida' y que tiene todos sus bienes embargados y que está dispuesta a llegar a todo para conseguir su dinero, recoge Exclusiva Digital.