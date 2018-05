Alba Carrillo reparte 'zascas' en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet'

Este miércoles se estrenaba la segunda edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet', con unos dispares comensales famosos como protagonistas, Alba Carrillo, Oscar Martínez, Antonia Dell'ate y Fortu -cantante de Obús-.



Los cuatro se daban cita en el adosado que el veterano rockero tiene en la localidad de Rivas Vaciamadrid (Madrid) para dar rienda suelta a su apetito y sus lenguas.



Pero antes de que tuviera lugar esta reunión de famosillos, y según cuenta Exclusiva Digital, llegaba el primer mensaje o zasca de Alba Carrillo de la noche que ocurría cuando, antes de saber con quién y participaría en esta segunda edición VIP de 'Ven a cenar conmigo', el equipo del programa le preguntaba sobre quienes pensaba que la acompañarían en esta aventura:

"Con Feliciano he cenado muchas veces, pero no me gustaría encontrármelo porque, sinceramente, me aburro"



El segundo vendría cuando Óscar, que confesaba que conoce bastante a Feliciano López, ex marido de Alba Carrillo, inocentemente decía a la modelo: "Yo te he visto alguna vez con tu peque en el gimnasio, pero no me saludaste porque ibas a tus cosas", quien le contestaba de forma rápida: "es que a ese iba cuando tenía dinero, pero ahora que soy pobre ya no voy"