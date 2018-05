Antonia Dell'Atte carga contra su ex Alessandro Lequio: "No era nadie cuando nos casamos"

La segunda edición del programa 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' comenzaba este miércoles con el 'zasca' que daba Alba Carrillo a su ex Feliciano López para a continuación tomar el testigo Antonia Dell'Atte para hablar de su exmarido Alessandro Lequio: "Ahora le adoro, pero no era nadie cuando nos casamos. Yo estaba en lo más alto de mi carrera en Italia, pero él no. He perdonado muchas cosas para que podamos llevarnos bien ahora". Menos mal que se lleva bien, comentan en Exclusiva Digital.



La italiana también habló del hijo que tienen en común: "Me casé con él cuando llevábamos saliendo cuatro meses. De hecho, me pidió matrimonio el primer día que nos conocimos y el mismo día de nuestra boda me pidió el divorcio". Tal revelación provocaba que Óscar Martínez le pidiese que lo explicase un poco más: "Me dijo que si no hacía todo lo que él me dijese, que pedía el divorcio. Y yo le dije que se fuese a la mierda".



También tuvo palabras para Ana Obregón de quien afirmó que no le guarda rencor porque fue Alessandro el que lo hizo mal,, Además, ha reconocido que Ana "fue solo una víctima". Eso sí aprovechaba para dar su 'zasquita': "Los dos querían fama"