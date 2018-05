“Iñigo, el ratón que lo sabe todo” entrevistado por Miriam Saavedra para 'Sálvame'

Chelo Gª Cortés y Miriam Saavedra acudían a la Puerta del Sol para cubrir el acto que organiza la Comunidad de Madrid en el día que se celebra su fiesta.



La ex novia de Carlos Lozano estaba como niño con zapatos nuevos y no paraba de ir de un lado para otro, jugando con los perros policía y caballos o entrevistando a algún sargento, segun recoge Exclusiva Digital.



Aunque Chelo intentaba ponerle algunos límites a la peruana, no lo conseguía ya que la espontaneidad e inconsciencia de Miriam no conoce barreras. La máxima ilusión de la nueva reportera de ‘Sálvame' era entrevistar a Íñigo Errejón, de quien dice "Iñigo, el ratón que lo sabe todo". Pero antes hacía sus pinitos con otros políticos como Begoña Villacis a quien le hacia un comentario que seguro nunca le han hecho los sesudos periodistas políticos: "Que lindo pelo tienes, está muy bien cuidado"



Cuando llegaron a Iñigo Errejón intentó zafarse al ver a las dos reporteras con los micros asaltándoles disculpándose diciendo que tenía un duplex, pero Chelo decía al político de Podemos que Miriam llevaba toda la mañana esperándole y que la dedicara dos minutos



"Eres como un ratoncito de biblioteca y me encantas como eres porque eres muy inteligente con lo joven que eres" decía Miriam a un atónito Errejón que seguía intentando huir.



Al preguntarle si le gustaría ser presidente del Gobierno de España, Errejón aprovechó para postularse ya para la presidencia de la Comunidad de Madrid.



Todo esto era emitido este miércoles por ‘Sálvame' ante la atenta mirada de Chelo García Cortes, que ponía cara de sentir vergüenza ajena y Miriam Saavedra, encantada y divertida con lo que veía.