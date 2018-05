Kiko Matamoros vuelve a 'Sálvame' para ser el defensor de la audiencia, si nada lo impide

Murmullos, alguna voz mas alta que otra, Kiko Matamoros llegaba a 'Sálvame' y saludaba al equipo tras las cámaras par después entrar en plató y ocupar su antiguo sillón.



Incluso sus dos antiguos colegas del 'Eje del mal', Mila Ximénez y Kiko Hernández se juntaban durante unos minutos en el mismo plano



Pero el motivo de su visita a 'Sálvame' no era reunirse con sus excompañeros, sino saludarles antes de una reunión, y de paso hacer público su movimiento.



Tras dejar vacante Carlos el puesto de 'Defensor de la audiencia' por la guerra mediática que protagonizaron sus ex parejas parece que Kiko Matamoros se postula a ocupar su puesto, algo que no cabe duda que sucederá según informa Exclusiva Digital.



Matamoros, que acaba de ser abuelo, avisaba que si finalmente se quedaba con el puesto tendrían que dar algo para la acidez a sus compañeros y es que algo tiene claro: "no voy a ser el defensor del colaborador". Tampoco quiere ser "azote" de nada sino "vehicular la voz de la crítica".



Todos parecen desear la vuelta de Matamoros, al menos de cara a la cámara, incluida Mila Ximénez tras haber mantenido múltiples encontronazos con su excompañero, pero Carlota Corredera, para dar emoción y suspense a algo que seguro está cerrado, avisaba que no sería fácil.