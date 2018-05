'Vis a Vis’ llega con éxito a FOX frente a la tibieza o fracasos de los estrenos en #0

OX estreno hace unos días la tercera temporada de 'Vis a vis' ante 151.000 espectadores. Un dato que llama la atencion si lo comparamos con los estrenos de las series de Originales Movistar en #0: ‘Velvet Colección' (47.000 espectadores), ‘La Zona' (46.000 espectadores), ‘La Peste' (35.000 espectadores), ‘Mira lo que has hecho' (30.000 espectadores) y ‘Vergüenza' (28.000 espectadores).



Cierto es que esta comparativa no sería del todo justa por dos aspectos: FOX está disponible en más plataformas que #0 y Movistar lanzó su batería de series en su servicio bajo demanda, hecho por el cual ‘Mira lo que has hecho' consiguió 136.000 visionados en las primeras 48 horas en las que estuvo disponible.



Pero el debate real se centra en lo que ha evidenciado Fernando Jerez, director de #0 y de la producción propia de Movistar +, sobre la visión que tiene de Originales Movistar y que hace unos días declaraba a la Agencia EFE diceindo que hay que estrenar menos series, pero apostar por diferenciarlas:

"Existe un consumidor abrumado y súper selectivo que no va a darle la oportunidad a una serie que no le conquiste en el primer episodio". La política de lanzar demasiadas series al año le parece veterano directivo televisivo que "tapona que otras producciones tengan mucho más foco y un desarrollo más interesante"

El debate público que abrió Fernando Jerez ayuda a que su niño mimado #0, se salga del punto de mira. Y eso que las audiencias de este canal no están siendo para tirar cohetes, en especial los números de consumo lineal de su reality-show ‘Fama', principal apuesta primaveral de la cadena de pago. Pero como siempre decimos, al no existir la palabra fracaso en el diccionario de Jerez en la cadena de Movistar+ opinan que "hay una gran satisfacción con este producto musical, al que le ha podido perjudicar que en otros canales en abierto se emitan hasta tres talent-shows a la vez. Su impacto en share social y en visionados bajo demanda está siendo muy positivo".